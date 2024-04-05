«Земля леопарда» вошла в ТОП-30 туристических достопримечательностей России

В течение марта жители страны определяли самые привлекательные для посещения места, которые станут частью маршрутов, разрабатываемых Росмолодежью. В конкурсе участвовали 89 региональных команд, каждая из которых представила по пяти ключевым достопримечательностям своего региона. В итоге было отобрано 445 объектов, включая как широко известные, так и малоизученные места, отражающие культурное, природное и спортивное наследие России, а также точки, важные для молодежи и связанные с жизнью знаменитых личностей.