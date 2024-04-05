«Земля леопарда» вошла в ТОП-30 туристических достопримечательностей России

Национальный парк «Земля леопарда», расположенный в Приморском крае, был признан одним из 30 лучших туристических направлений России по результатам всенародного голосования в рамках конкурса «От южных морей до полярного края». Кроме того, парк занял место в ТОП-10 в категории «Мечта моего сердца» и теперь будет включен в федеральную туристическую программу «Больше, чем путешествие».
В течение марта жители страны определяли самые привлекательные для посещения места, которые станут частью маршрутов, разрабатываемых Росмолодежью. В конкурсе участвовали 89 региональных команд, каждая из которых представила по пяти ключевым достопримечательностям своего региона. В итоге было отобрано 445 объектов, включая как широко известные, так и малоизученные места, отражающие культурное, природное и спортивное наследие России, а также точки, важные для молодежи и связанные с жизнью знаменитых личностей.
В финале за достопримечательности Приморского края было отдано 204 голоса, и «Земля леопарда» выделилась среди них, став одним из победителей. Арсений Крепский, руководитель агентства по туризму региона, подчеркнул значимость парка, отметив, что каждая без исключения туристическая компания в крае предлагает гостям посетить это уникальное место.