Синоптики Башкирии пообещали теплые и дождливые выходные

В Башкирии выходные принесут с собой осадки и небольшое похолодание. Об этом рассказали синоптики республики.
По их словам, в субботу, 6 апреля, в регионе ожидаются небольшие дожди, по северу до умеренных, ночью со снегом. Температура ночью опустится до −1,+4°, днем +3,+8°, по югу до +9,+14°.
Характер погоды не изменится и в воскресенье, 7 апреля, однако столбики термометра покажут уже значения ниже.
— Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +6,+11°, — уточнили синоптики.
Сегодня, 5 апреля, в Башкирии ожидается 15-градусное тепло. На северо-западе республики могут пройти небольшие дожди.