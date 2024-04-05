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Синоптики Башкирии пообещали теплые и дождливые выходные

В Башкирии в ближайшие выходные будет дождливо и тепло.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°

В Башкирии выходные принесут с собой осадки и небольшое похолодание. Об этом рассказали синоптики республики.

По их словам, в субботу, 6 апреля, в регионе ожидаются небольшие дожди, по северу до умеренных, ночью со снегом. Температура ночью опустится до −1,+4°, днем +3,+8°, по югу до +9,+14°.

Характер погоды не изменится и в воскресенье, 7 апреля, однако столбики термометра покажут уже значения ниже.

— Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +6,+11°, — уточнили синоптики.

Сегодня, 5 апреля, в Башкирии ожидается 15-градусное тепло. На северо-западе республики могут пройти небольшие дожди.