Памятник российскому солдату установят в Хабаровском крае

За создание памятника возьмется скульптор Вадим Полин. Золотой и серебряный финалист множественных мировых состязаний, Вадим ваяет изо льда, дерева, камня, песка. Словом, из всего, что попадается под руку. А в Хабаровске скульптор известен по работе «Муха с пятитысячной купюры», которая установлена на стадионе им. Ленина. В Тырме Вадима Полина ждут во второй половине апреля. Как отметил глава Тырминского поселения Евгений Стуков, помимо монумента российскому солдату, на будущей Аллее славы установят еще несколько памятных конструкций.