Памятник российскому солдату установят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в поселке Тырма Верхнебуреинского района установят памятник российскому солдату. Монумент станет частью Аллеи воинской славы, которую благоустроят по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района.
За создание памятника возьмется скульптор Вадим Полин. Золотой и серебряный финалист множественных мировых состязаний, Вадим ваяет изо льда, дерева, камня, песка. Словом, из всего, что попадается под руку. А в Хабаровске скульптор известен по работе «Муха с пятитысячной купюры», которая установлена на стадионе им. Ленина. В Тырме Вадима Полина ждут во второй половине апреля. Как отметил глава Тырминского поселения Евгений Стуков, помимо монумента российскому солдату, на будущей Аллее славы установят еще несколько памятных конструкций.
— На Аллее, кроме монумента с фигурами защитников Отечества разных эпох, появятся информационные стенды «Слава и гордость» с именами участников Великой Отечественной войны и героях нашего времени — бойцах спецоперации. Украсят территорию лестничный марш со светодиодной подсветкой и световые консоли патриотической тематики. Аллея воинской славы — дань памяти великому подвигу нашего народа-победителя, — отметил Евгений Стуков. Отметим, торжественно перерезать ленточку на новой Алее воинской славы планируют уже в этом году. Примерная намеченная дата — октябрь.