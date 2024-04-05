В Екатеринбурге на выходных похолодает до −3°, пройдут снег и дождь

В пятницу по территории Свердловской области в течение дня с северо-запада на юго-восток будет распространяться арктический воздух, перед наступлением холодного фронта на юго-востоке воздух успеет прогреться до отметок свыше +15°. Движение фронта будет сопровождаться дождями с вероятностью ливней, которые вечером сменятся снегопадом. Днем в регионе ожидается +9°..+14°, на юге, востоке и юго-востоке +15°..+20°, вечером на севере и северо-западе до −1°..-6°.