Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на выходных похолодает до −3°, пройдут снег и дождь

Температура воздуха в Екатеринбурге на выходных может опуститься до −3°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Коммерсантъ

При этом 4 апреля в городе оказалось самым теплым с 1888 года по максимальной температуре (+17,2°), и по среднесуточной (+12,2°) — с 1880 года.

В пятницу по территории Свердловской области в течение дня с северо-запада на юго-восток будет распространяться арктический воздух, перед наступлением холодного фронта на юго-востоке воздух успеет прогреться до отметок свыше +15°. Движение фронта будет сопровождаться дождями с вероятностью ливней, которые вечером сменятся снегопадом. Днем в регионе ожидается +9°..+14°, на юге, востоке и юго-востоке +15°..+20°, вечером на севере и северо-западе до −1°..-6°.

В Екатеринбурге днем пятницы потеплеет до +17°..+19°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный 3−8 м/c, днем порывы до 11 м/с. В ночь на субботу дождь сменится снегом: ночью похолодает до −1°, днем ожидается +2°, прогнозируются порывы ветра до 12−14 м/с. В воскресенье температура опустится до −3°, днем воздух прогреется до +5°.

С понедельника, 8 апреля, в город начнет возвращаться тепло: ночью +3°, днем +9°. Во вторник температура ночью достигнет отметки +5°, днем +10°, в среду ночью +3°, днем +8°.

Напомним, 3 апреля оказалось самым теплым за 144 года в Екатеринбурге. На выходных на севере области ожидается похолодание до −13°.