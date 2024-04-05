В Екатеринбурге на выходных похолодает до −3°, пройдут снег и дождь

При этом 4 апреля в городе оказалось самым теплым с 1888 года по максимальной температуре (+17,2°), и по среднесуточной (+12,2°) — с 1880 года.
В пятницу по территории Свердловской области в течение дня с северо-запада на юго-восток будет распространяться арктический воздух, перед наступлением холодного фронта на юго-востоке воздух успеет прогреться до отметок свыше +15°. Движение фронта будет сопровождаться дождями с вероятностью ливней, которые вечером сменятся снегопадом. Днем в регионе ожидается +9°..+14°, на юге, востоке и юго-востоке +15°..+20°, вечером на севере и северо-западе до −1°..-6°.
В Екатеринбурге днем пятницы потеплеет до +17°..+19°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный 3−8 м/c, днем порывы до 11 м/с. В ночь на субботу дождь сменится снегом: ночью похолодает до −1°, днем ожидается +2°, прогнозируются порывы ветра до 12−14 м/с. В воскресенье температура опустится до −3°, днем воздух прогреется до +5°.
С понедельника, 8 апреля, в город начнет возвращаться тепло: ночью +3°, днем +9°. Во вторник температура ночью достигнет отметки +5°, днем +10°, в среду ночью +3°, днем +8°.
Напомним, 3 апреля оказалось самым теплым за 144 года в Екатеринбурге. На выходных на севере области ожидается похолодание до −13°.