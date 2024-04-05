Куда сходить в апреле: афиша культурных событий в Казани

Комедийный спектакль о жизни женатой пары, наполненный курьезными ситуациями и неожиданными поворотами событий. Она — молодая и красивая. Он — намного старше и собственник по натуре. Герои в браке давно и свои чувства сохранить им удалось. Правда, ревность мужа не угасает — он хочет убедиться в верности супруги, не испортив сложившиеся отношения. Выход только один — нанять частного детектива. И кто бы мог подумать, что он, казалось бы, профессионал своего дела, способен влюбиться в объект наблюдения?



«Мсье Ибрагим».