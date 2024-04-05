На Челябинскую область надвигаются дожди и мокрый снег

Дожди и снег, которые начнутся в Челябинской области в ночь на 6 апреля, прогостят аж до воскресенья, 7 апреля. При этом днём воздух прогреется до +9 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В Челябинске сегодня, 5 апреля, будет до +18 градусов и без осадков. В субботу, 6 апреля, станет чуть прохладнее — днём ожидается до +7 градусов, а вот в воскресенье, 7 апреля, в городе тоже пойдёт небольшой дождь. Погодную картину дополнит юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать восьми метров в секунду.
К слову, с 5 апреля в лесах центральной и южной части Челябинской области начнётся пожароопасный сезон, а в горнозаводской зоне — с 15 апреля. В связи с этим сотрудники ГУ лесами региона напомнили жителям об ответственности за причастность к возгораниям.