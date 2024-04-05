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На Челябинскую область надвигаются дожди и мокрый снег

Сегодня днём, 5 апреля, на Южном Урале будет царить тепло — столбики термометров покажут до +19 градусов. Однако уже в ночь на субботу, 6 апреля, погода сыграет злую шутку и обрушит осадки в виде мокрого снега и дождя. Надолго ли ненастье задержится в регионе, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Pchela.News

Дожди и снег, которые начнутся в Челябинской области в ночь на 6 апреля, прогостят аж до воскресенья, 7 апреля. При этом днём воздух прогреется до +9 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Челябинске сегодня, 5 апреля, будет до +18 градусов и без осадков. В субботу, 6 апреля, станет чуть прохладнее — днём ожидается до +7 градусов, а вот в воскресенье, 7 апреля, в городе тоже пойдёт небольшой дождь. Погодную картину дополнит юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать восьми метров в секунду.

К слову, с 5 апреля в лесах центральной и южной части Челябинской области начнётся пожароопасный сезон, а в горнозаводской зоне — с 15 апреля. В связи с этим сотрудники ГУ лесами региона напомнили жителям об ответственности за причастность к возгораниям.