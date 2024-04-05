Осадки и до +16°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 5 апр — Sputnik. В пятницу утром на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода, днем на большей части территории ожидаются осадки. Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +8…+13°С, по юго-западу воздух прогреется до +16°С.
Белгидромет из-за гололедицы объявил на сегодня желтый уровень опасности.
МЧС в свою очередь предупреждает, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.