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Осадки и до +16°С ожидается в Беларуси в пятницу

В Витебске, Гомеле и Могилеве будет без существенных осадков, а в остальных областных центрах временами будет идти дождь.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. В пятницу утром на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода, днем на большей части территории ожидаются осадки. Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +8…+13°С, по юго-западу воздух прогреется до +16°С.

Белгидромет из-за гололедицы объявил на сегодня желтый уровень опасности.

МЧС в свою очередь предупреждает, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.