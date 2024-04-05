Жаркие выходные ожидаются в Приморье

В следующую ночь, 7 апреля, фронты продолжат смещаться над Приморьем, осадки сохранятся. В ночные часы немного потеплеет по сравнению с предыдущей ночью. Днем в воскресенье фронты переместятся на восток, осадки начнут прекращаться. В след за ними вторгнется гребень антициклона, с ним похолодает.