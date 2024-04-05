Жаркие выходные ожидаются в Приморье

На выходных в Приморье воздух прогреется до +21 °C, сообщает ИА PrimaMedia. При этом, по данным Примгидромета, первые выходные апреля будут переменчивыми.
Субботняя ночь 6 апреля пройдет без осадков с минимальными температурами в +2…-6 °C. Днем подойдут фронтальные разделы хабаровского циклона и вызовут в северных районах Приморья небольшие дожди. С циклоном придет более теплая воздушная масса, воздух прогреется до +14…+21 °C, на юге и побережье +5…+13 °C.
В следующую ночь, 7 апреля, фронты продолжат смещаться над Приморьем, осадки сохранятся. В ночные часы немного потеплеет по сравнению с предыдущей ночью. Днем в воскресенье фронты переместятся на восток, осадки начнут прекращаться. В след за ними вторгнется гребень антициклона, с ним похолодает.
Во Владивостоке выходные контрастные. В субботу облачно, но существенных осадков не ожидается. Появятся очаги тумана, усилится ветер и прохладно: ночью +1…+4 °C, днем +5…+8 °C.
Воскресный день теплый: туман рассеется, ветер стихнет, +11…+14 °C.