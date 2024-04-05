Почти пять тысяч детей осмотрели врачи автопоезда «Здоровье» в селах Приморья

Врачи мобильного автопоезда «Здоровье» с 1 февраля осмотрели 4979 детей и подростков в селах Приморья. Сейчас бригада работает в Яковлевском округе.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приморского края, в составе мобильных бригад работают специалисты детского здравоохранения — педиатр, хирург, стоматолог, уролог-андролог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр.
«В начале апреля врачи завершили осмотр детей в Анучинском округе. Среди впервые выявленных заболеваний 96% составляет стоматология, 65% — неврология, 58% — хирургия и урология. Все дети с выявленными нарушениями, в том числе, по неотложным показаниям, направлены на дообследование, консультации и лечение», — отметил главврач Уссурийской горбольницы, организатор работы автопоезда Андрей Скирута.
В апреле автопоезд «Здоровье» проедет четыре муниципалитета Приморья:
3 — 7 апреля — Яковлевский округ;
8 — 15 апреля — Арсеньевский округ;
16 — 23 апреля — Чугуевский округ;
24 — 30 апреля — Кавалеровский округ.
В этом году в графике работы поезда — 37 муниципалитетов края, он будет курсировать без перерыва на летние каникулы и завершит тур 26 октября.