Почти пять тысяч детей осмотрели врачи автопоезда «Здоровье» в селах Приморья

«В начале апреля врачи завершили осмотр детей в Анучинском округе. Среди впервые выявленных заболеваний 96% составляет стоматология, 65% — неврология, 58% — хирургия и урология. Все дети с выявленными нарушениями, в том числе, по неотложным показаниям, направлены на дообследование, консультации и лечение», — отметил главврач Уссурийской горбольницы, организатор работы автопоезда Андрей Скирута.