Почти 150 тысяч приморцев проголосовали за объекты благоустройства-2025

«В целом люди голосуют хорошо. Ежедневно свой выбор делают несколько тысяч человек. Помогают им в этом волонтеры, которые консультируют жителей в общественных местах», — пояснили в министерстве, напомнив, что онлайн-голосование продлится до 30 апреля.