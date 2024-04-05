Почти 150 тысяч приморцев проголосовали за объекты благоустройства-2025

Меньше месяца осталось до окончания онлайн-голосования платформе za.gorodsreda.ru за общественные пространства, которые благоустроят в Приморском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда».
За то, какие парки, скверы и площади должны добавить комфорта в городах и поселках, высказалось более 148 тысяч приморцев.
Как отмечает пресс-служба минЖКХ региона, по-прежнему самыми активными участниками голосования остаются жители Хорольского, Чугуевского, Черниговского муниципальных округов, Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Фокино и Находки.
«В целом люди голосуют хорошо. Ежедневно свой выбор делают несколько тысяч человек. Помогают им в этом волонтеры, которые консультируют жителей в общественных местах», — пояснили в министерстве, напомнив, что онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
В ведомстве напомнили, что три самых активных муниципалитета дополнительно получат по 10 миллионов рублей, которые тоже направят на благоустройство.
Онлайн-голосование по отбору общественных пространств проходит в 23 муниципалитетах Приморского края. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2025 году. Жителям предложено почти 60 парков, скверов, и площадей.