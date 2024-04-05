Что такое Эль-Ниньо и как оно влияет на погоду в Сибири?

«В прошлом году начался новый цикл Эль-Ниньо. В Красноярском крае, как и во многих местах по всей России, лето 2023 года было одним из самых тёплых, если не самым жарким в истории Северного полушария. Обычно пик явления приходится на второй год, и существует вероятность, что в этом году будет ещё жарче, чем в прошлом году. Сейчас учёные по всему миру внимательно следят за этим событием», — рассказал синоптик.