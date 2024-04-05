Синоптики со всего мира прогнозируют, что лето 2024 года может стать ещё более жарким, чем в прошлом году, из-за теплового явления под названием Эль-Ниньо, которое началось в 2023 году.
Что такое Эль-Ниньо и как оно влияет на погоду в Сибири, рассказал krsk.aif.ru ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
«Эль-Ниньо — это цикличное тепловое явление, которое длится в среднем от двух до четырёх лет. Оно формирует в водах Тихого океана тёплое течение, которое поднимает температуру вод и, как следствие, по всей планете Земля», — рассказал Дмитрий Ульянов.
«В прошлом году начался новый цикл Эль-Ниньо. В Красноярском крае, как и во многих местах по всей России, лето 2023 года было одним из самых тёплых, если не самым жарким в истории Северного полушария. Обычно пик явления приходится на второй год, и существует вероятность, что в этом году будет ещё жарче, чем в прошлом году. Сейчас учёные по всему миру внимательно следят за этим событием», — рассказал синоптик.
Так, в Красноярском крае в 2022 году среднемесячная температура летом составила +16,4 градуса, а в 2023 году — уже +18,9 градусов.
Аномальную жару фиксировали и синоптики в Алтайском крае и Новосибирской области в 2023 году, в отдельные дни июня температура превышала +37 градусов.
В Омске 5 июня 2023 года так и вовсе был побит исторический максимум температуры. Приборы Обь-Иртышского УГМС зафиксировали отметку в +35,8 градуса по Цельсию. Предыдущий рекордный показатель в +33,8 градуса был установлен в городе в 1955 году.
Дмитрий Ульянов не исключает, что в этом году лето может быть ещё жарче, чем в 2023 году, но пока загадывать не стоит. Отметим, что в 2023 году температура на планете выросла на 0,17 градуса благодаря эффекту от теплового явления.