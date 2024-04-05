Движение грузовиков массой более 10 тонн ограничат на омских трассах до мая

В Омской области с 8 апреля введут временный запрет на движение большегрузов массой более 10 тонн на дорогах регионального и межмуниципального значения. Ограничения будут действовать до 7 мая.
— Ограничения связаны с началом процесса оттаивания дорожной одежды и с целью сохранности автомобильных дорог в весенний период, — пояснили в пресс-службе минтранса Омской области.
На дорогах, где будут действовать ограничения, в течение суток будут установлены временные дорожные знаки. Они будут демонтированы в течение суток после снятия запрета.
С 8 апреля до 7 мая движение большегрузов массой более 10 тонн будет ограничено на трассах:
1. Большие Уки — Тевриз. Варианты объезда: дороги Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим.
2. Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области. Варианты объезда: дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, Вагай — Дубровное — Абаул, проходящие по территории Тюменской области.
3. Усть-Ишим — Фокино. Варианты объезда: дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Абатское — Викулово, Викулово — Каргалы — Серебрянка, проходящие по территории Тюменской области.
Как отметили в ведомстве, ограничения не распространяются на:
— международные перевозки грузов;
— пассажирские перевозки автобусами;
— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
— транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
— транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.
Отметим, накануне стало известно, что в Омске планируют скорректировать схему приоритета движения и работу светофора на еще на одном перекрестке на Левобережье.