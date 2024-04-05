Дом пошёл по швам: в Новосибирске треснула пятиэтажка

В одном из подъездов 60-летней хрущёвки на улице Блюхера уже пару лет назад собственники квартир стали замечать трещины на потолке и стенах. С каждым новым месяцем их становилось всё больше и больше.
«Трещины появились во втором подъезде. Считай, у нас пять этажей, по 4 квартиры на этаже — это 20 квартир. Трещины есть практически везде — и на потолке, и на полу, — рассказывает собственница квартиры в доме № 49 на улице Блюхера Наталья. — У людей и плитки отваливаются, и унитазы отходят. Уже не знаем, куда жаловаться!».
Как рассказывает группа активистов дома, долгое время председатель Совета дома бездействовал. Новое собрание собственников жилья прошло 24 марта. На нём жильцам наконец-то удалось обсудить проблему разрушающегося дома.
"Решили, что заключим договор с компанией, которая выявит в чём проблема: отчего пошли трещины. Для этого в квартирах установят маячки, — рассказал ещё один житель дома Сергей.
— Сейчас нашу жалобу нигде не принимают, потому что нет готового акта. Везде, куда мы обращались, нам говорили, что надо установить причину".
Напомним, это не первая ситуация в Новосибирске, когда хрущёвки покрываются трещинами. Так, в январе 2023 года, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за раскола на стене примерно такой же пятиэтажки на улице Римского-Корсакова.