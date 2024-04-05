Дом пошёл по швам: в Новосибирске треснула пятиэтажка

«Трещины появились во втором подъезде. Считай, у нас пять этажей, по 4 квартиры на этаже — это 20 квартир. Трещины есть практически везде — и на потолке, и на полу, — рассказывает собственница квартиры в доме № 49 на улице Блюхера Наталья. — У людей и плитки отваливаются, и унитазы отходят. Уже не знаем, куда жаловаться!».