Новосибирский ресторатор Бурковский приготовил инновационную уху

Популярный ресторатор Владимир Бурковский приготовил инновационное блюдо «НОВО-сибирская уха» на форуме гостеприимства «Дикоросы». Об этом сообщил BFM-Новосибирск.
Приготовление ухи было похоже на химический эксперимент. Бурковский рассказал, что на данной блюдо его вдохновил Академгородок с его НИИ и лабораториями. Вместе с коллегами он посетил несколько институтов биологического профиля, вдохновившись их атмосферой.
«НОВО-сибирскую уху» готовят из шести видов рыбы, различных дикоросов, сушеных трав. Получившейся бултон прогоняют через аппарат, который внешне напоминает самогонный. Кусочки рыбы подаются отдельно от бульона. Сервировка напоминает суши, но вместо риса идут кедровые орешки.
Также на форуме «Дикоросы» повара готовили северный плов из перловки с олениной и брусникой, пелбены с кабаном и соусом из кедрового молока и кочерыжки капусты, сульчин с манной кашей, марал с черными лисичками кремом из боровиков и семенами конопли.
Напомним, форум «Дикоросы» открылся в Новосибирске 3 апреля.