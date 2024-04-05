Новосибирский ресторатор Бурковский приготовил инновационную уху

Также на форуме «Дикоросы» повара готовили северный плов из перловки с олениной и брусникой, пелбены с кабаном и соусом из кедрового молока и кочерыжки капусты, сульчин с манной кашей, марал с черными лисичками кремом из боровиков и семенами конопли.