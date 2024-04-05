Самарские синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные

В пятницу, 5 апреля, в Самарской области облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.
В субботу, 6 числа, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +7…+12 °C.
7 апреля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, в дневные +11…+16 °C.
В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем +13…+18 °C.