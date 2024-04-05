Удивила затяжными морозами и февральской оттепелью: синоптики подвели итоги зимы 2024 года в Иркутской области

В Иркутской области наступил второй месяц весны. Самое время подвести итоги зимы 2024 года. Синоптики рассказали, что она удивила сибиряков резко контрастной погодой: периоды потеплений сменялись длительным похолоданием. Об этом сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— Зима началась с интенсивного похолодания, сопровождавшегося усилением северо-западного ветра и снегопадами. На большей части территорий Приангарья она началась на 6−12 дней позже многолетних сроков. Произошло это
Похолодания отмечались в каждом месяце, кроме марта. Самое продолжительное похолодание зафиксировали в декабре. Тогда аномальная погода держалась в регионе на протяжении двух недель. За весь зимний период число дней с температурой воздуха −30 градусов и ниже на юге области и местами в западных районах составило от 15 до 38 дней, в центральных, северных и верхнеленских районах оно увеличилось до 40−60 дней. Усиление морозов ниже −40 градусов отмечалось на юге области, в центральных и западных районов от четырех до девяти дней, в северных, верхнеленских районах — от 10 до 27 дней.
Но суммы отрицательных среднесуточных температур воздуха этого зимнего сезона были немного больше климатической нормы, а значит зиму можно охарактеризовать как умеренно-морозную. При этом зима 2024 оказалось морознее, чем год назад на 1−2 градуса, а в северных и верхнеленских районах местами на 3 градуса.
Не баловала нас зима снегопадами. Снежный покров установился в Приангарье с 28 октября по 6 ноября. Практически всю зиму высота покрова была близкой к норме и немного меньше нормы.
Таяние снега началось раньше средних многолетних дат на 1−2 недели. В последние дни марта снежный покров на рубежах остепненной части южных, центральных районов, а также на полях западных районов, прилегающих к железнодорожной магистрали, сошёл окончательно. На севере только начались процессы снеготаяния, местами высота снега достигает 35−45 см.
Когда же начнется климатическая весна в Иркутской области? Судя по прогнозу, она совсем скоро наступит в южных и западных районах региона.