Удивила затяжными морозами и февральской оттепелью: синоптики подвели итоги зимы 2024 года в Иркутской области

Похолодания отмечались в каждом месяце, кроме марта. Самое продолжительное похолодание зафиксировали в декабре. Тогда аномальная погода держалась в регионе на протяжении двух недель. За весь зимний период число дней с температурой воздуха −30 градусов и ниже на юге области и местами в западных районах составило от 15 до 38 дней, в центральных, северных и верхнеленских районах оно увеличилось до 40−60 дней. Усиление морозов ниже −40 градусов отмечалось на юге области, в центральных и западных районов от четырех до девяти дней, в северных, верхнеленских районах — от 10 до 27 дней.