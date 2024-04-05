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Особый режим безопасности начал действовать в Свердловской области. ПРАВИЛА

Пожароопасный сезон объявлен в Свердловской области. С 5 апреля жители региона по-прежнему могут ходить в лес, но обязаны соблюдать правила безопасности, сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Источник: 23 МВД/Telegram

«С наступлением сухой, теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество возгораний сухой растительности, поэтому с наступлением пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях. Кроме того, не допускается разведение костров в любых лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины», — обратился Шмыков к свердловчанам.

Использование огня, как и посещение лесов, разрешено. Но только при соблюдении следующих правил:

  • мангалы и жаровни должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зданий, а в радиусе 10 м не должно быть сухой травы и других горючих материалов;
  • открытый огонь можно размещать минимум в 50 м от ближайшей постройки и в 100 м — от кромки леса;
  • глубина ямы для сжигания мусора должна быть не более 1 м в диаметре, не менее 0,3 м глубиной;
  • под рукой всегда нужно иметь огнетушитель или ведро с водой, чтобы вовремя остановить огонь.

Шмыков предостерег гуляющих по лесу от бросания горящих спичек, окурков и стекла. Ранее в МЧС неоднократно сообщали, что в сезоне 2023 года именно брошенные бутылки часто становились причиной природных возгораний: стекло преломляло солнечный свет, и начинался пожар. «[Просьба к] садоводам и жителям частных домовладений — провести субботники и убрать сухую траву вокруг строений и жилых домов», — заключил замгубернатора.

Пожароопасный сезон в Свердловской области начался на пять дней прежде запланированного срока. Это связано с пришедшим теплом и ранним таянием снега. МЧС анонсировало, что будет настаивать на увеличении штрафов за причастность к лесным пожарам. В 2023 году, который стал самым пожароопасным за много лет, только за разведение огня в запрещенных местах свердловчан оштрафовали на 10 млн рублей.

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