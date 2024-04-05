Особый режим безопасности начал действовать в Свердловской области. ПРАВИЛА

Пожароопасный сезон в Свердловской области начался на пять дней прежде запланированного срока. Это связано с пришедшим теплом и ранним таянием снега. МЧС анонсировало, что будет настаивать на увеличении штрафов за причастность к лесным пожарам. В 2023 году, который стал самым пожароопасным за много лет, только за разведение огня в запрещенных местах свердловчан оштрафовали на 10 млн рублей.