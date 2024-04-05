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Прокуратура запросила 2,5 млн штрафа для главы Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

Сам чиновник и его адвокат настаивают на оправдательном приговоре.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу о халатности в отношении главы Центрального округа мегаполиса Сергея Канунникова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Согласно обвинительному заключению, чиновник ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, в следствие чего стела в честь 45-летия Победы на Красном проспекте пришла в плачевное состояние.

По версии следствия, существует причинно-следственная связь между халатными действиями руководителя и образованием на памятнике многочисленных повреждений.

В прениях 4 апреля гособвинитель потребовал оштрафовать главу Центрального округа на его годовую зарплату — 2 584 529 рублей 50 копеек.

Свою вину Канунников не признал ни на следствии, ни в суде. Он и его авдокат настаивают на оправдательном приговоре в виду отсутствия в действия чиновника состава преступления.

«8 апреля 2024 подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора», — уточнили в управлении Судебного департамента.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске попал под суд директор частного пансионата для пожилых.