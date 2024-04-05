Прокуратура запросила 2,5 млн штрафа для главы Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу о халатности в отношении главы Центрального округа мегаполиса Сергея Канунникова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Согласно обвинительному заключению, чиновник ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, в следствие чего стела в честь 45-летия Победы на Красном проспекте пришла в плачевное состояние.
По версии следствия, существует причинно-следственная связь между халатными действиями руководителя и образованием на памятнике многочисленных повреждений.
В прениях 4 апреля гособвинитель потребовал оштрафовать главу Центрального округа на его годовую зарплату — 2 584 529 рублей 50 копеек.
«8 апреля 2024 подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора», — уточнили в управлении Судебного департамента.
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