Прокуратура запросила 2,5 млн штрафа для главы Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу о халатности в отношении главы Центрального округа мегаполиса Сергея Канунникова. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Согласно обвинительному заключению, чиновник ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, в следствие чего стела в честь 45-летия Победы на Красном проспекте пришла в плачевное состояние.

По версии следствия, существует причинно-следственная связь между халатными действиями руководителя и образованием на памятнике многочисленных повреждений.

Свою вину Канунников не признал ни на следствии, ни в суде. Он и его авдокат настаивают на оправдательном приговоре в виду отсутствия в действия чиновника состава преступления.