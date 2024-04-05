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В спорткомплексе с бассейнами в Северном Красноярска монтируют цокольный этаж

На данный момент готовность всего спортсооружения — 20%

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В спортивно-культурном центре с бассейнами идёт монтаж цокольного этажа. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Напомним, что строительство спорткомплекса идёт на пересечении ул. 9 Мая и Водопьянова, на месте бывшего Казачьего рынка.

Пропускная способность будущего объекта составит 268 посещений в смену. В здании запланированы взрослый бассейн (25×15 м) на 6 дорожек и детский (10×6 м) для обучения плаванию. Также в центре появятся трибуна на 150 мест, раздевалки, душевые, медицинский, массажный и тренерский кабинеты, буфет, тренажёрный зал, детские игровые комнаты. Возле спортивного комплекса организуют парковку.

Стоит отметить, что все работы ведутся в соответствии с графиком. На данный момент готовность спортсооружения — 20%. Сейчас подрядная организация помимо монтажа ограждающих конструкций цокольного этажа, прокладывает наружные сети водоотведения и водоснабжения.

— Совместно с жителями была проведена колоссальная работа по подготовке, расчистке участка и его озеленению. В прошлом году проведены подготовительные мероприятия по возведению здания спорткомплекса. На этот год стоит задача сделать основные работы. Одно из помещений здания отдадут под музей спорта. При создании его экспозиции прислушаемся к мнению жителей, — рассказал Владислав Логинов, мэр города Красноярска.

строительство