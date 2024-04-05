В спорткомплексе с бассейнами в Северном Красноярска монтируют цокольный этаж

— Совместно с жителями была проведена колоссальная работа по подготовке, расчистке участка и его озеленению. В прошлом году проведены подготовительные мероприятия по возведению здания спорткомплекса. На этот год стоит задача сделать основные работы. Одно из помещений здания отдадут под музей спорта. При создании его экспозиции прислушаемся к мнению жителей, — рассказал Владислав Логинов, мэр города Красноярска.