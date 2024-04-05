В Челябинском аэропорту самолетам разрешили садиться в туман

Сегодня, 5 апреля, Челябинск накрыл туман. Но это погодное явление больше не является препятствием для приема самолетов в аэропорту имени Курчатова: авиапредприятие получило сертификат на посадки воздушных судов вслепую, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Главная воздушная гавань Южного Урала успешно прошла сертификацию по стандартам III категории ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Это значит, что самолеты со всего света теперь могут приземляться в Челябинске исключительно по приборам — вне зависимости от уровня видимости на взлетно-посадочной полосе.
К слову, в России всего шесть аэропортов получили III категорию. Помимо челябинского, это аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» в Москве, «Пулково» в Санкт-Петербурге, а также аэропорты Волгограда и Самары.