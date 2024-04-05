В Челябинском аэропорту самолетам разрешили садиться в туман

Главная воздушная гавань Южного Урала успешно прошла сертификацию по стандартам III категории ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Это значит, что самолеты со всего света теперь могут приземляться в Челябинске исключительно по приборам — вне зависимости от уровня видимости на взлетно-посадочной полосе.