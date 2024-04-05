Новокузнечане теперь смогут заключить брак в Кузнецкой крепости

Также мы писали, что 14 апреля впервые в истории региона кузбассовцы заключат брак на горе Зелёной в Шерегеше. 12−21 апреля там состоится ежегодный фестиваль «GrelkaFest». kuzbass.aif.ru рассказывал, чем будут удивлять гостей.