Новокузнечане теперь смогут заключить брак в Кузнецкой крепости

Как сообщает ЗАГС Кузбасса, теперь новокузнечане смогут торжественно заключить брак в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».
В рамках Года семьи начальник кузбасского ЗАГСа Яна Полещук и директор «Кузнецкой крепости» Антон Анищенко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на организацию государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории музея.
Также мы писали, что 14 апреля впервые в истории региона кузбассовцы заключат брак на горе Зелёной в Шерегеше. 12−21 апреля там состоится ежегодный фестиваль «GrelkaFest». kuzbass.aif.ru рассказывал, чем будут удивлять гостей.