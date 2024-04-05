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Новокузнечане теперь смогут заключить брак в Кузнецкой крепости

Начальник управления ЗАГСа и директор музея-заповедника заключили соглашение.

Как сообщает ЗАГС Кузбасса, теперь новокузнечане смогут торжественно заключить брак в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

В рамках Года семьи начальник кузбасского ЗАГСа Яна Полещук и директор «Кузнецкой крепости» Антон Анищенко подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на организацию государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории музея.

Также мы писали, что 14 апреля впервые в истории региона кузбассовцы заключат брак на горе Зелёной в Шерегеше. 12−21 апреля там состоится ежегодный фестиваль «GrelkaFest». kuzbass.aif.ru рассказывал, чем будут удивлять гостей.