Тепло, ветер, вечером возможна гроза. Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

В столице — переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь и гроза. Ветер — восточный с переходом на западный, 5−10 метров в секунду, к вечеру возможно усиление до 12−15 метров в секунду. Температура — 21−23 градусов выше нуля.