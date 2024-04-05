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Тепло, ветер, вечером возможна гроза. Узгидромет сообщил о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жителей Узбекистана сегодня ждет теплая ветреная погода, местами с пыльным поземком. Вечером, возможно, пройдет дождь с грозой, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали о погоде на 5 апреля.

По всему Узбекистану ожидается переменная облачность, по Каракалпакстану, Хорезмской области — местами дождь, возможна гроза.

Во второй половине дня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской областям, к вечеру — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

По Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины — без осадков.

Ветер восточный с переходом на западный, 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — с пыльным поземком. Температура — 18−23 градусов выше нуля.

Ташкент

В столице — переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь и гроза. Ветер — восточный с переходом на западный, 5−10 метров в секунду, к вечеру возможно усиление до 12−15 метров в секунду. Температура — 21−23 градусов выше нуля.

По горным районам — переменная облачность, местами осадки (дождь, снег).

Лавинная опасность в горах сохранится до 8 апреля.

С 5 по 7 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. Ветер — восточный с переходом на западный, 5−10 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура — 9−14 градусов тепла.