Стало известно обновлённое расписание сдачи ЕГЭ

Обновлённое расписание совместно готовит Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.
По проекту ЕГЭ в 2024 году можно сдать и пересдать в следующие дни:
23 мая — по географии, литературе и химии
28 мая — по русскому языку
31 мая — по математике базового и профильного уровней
4 июня — по обществознанию и физике
7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам
11 июня — по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится, они пройдут одновременно с экзаменом по истории
4 июля — пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам
5 июля — пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.
Ранее «Башинформ» писал, что по итогам экзаменационной кампании 2023 года в Башкирии 79 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.