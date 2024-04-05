Стало известно обновлённое расписание сдачи ЕГЭ

23 мая — по географии, литературе и химии



28 мая — по русскому языку



31 мая — по математике базового и профильного уровней



4 июня — по обществознанию и физике



7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам



11 июня — по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится, они пройдут одновременно с экзаменом по истории



4 июля — пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам



5 июля — пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.