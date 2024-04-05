Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно обновлённое расписание сдачи ЕГЭ

В России готовится новый график сдачи единого государственного экзамена.

Источник: Башинформ

Обновлённое расписание совместно готовит Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

По проекту ЕГЭ в 2024 году можно сдать и пересдать в следующие дни:

23 мая — по географии, литературе и химии

28 мая — по русскому языку

31 мая — по математике базового и профильного уровней

4 июня — по обществознанию и физике

7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам

11 июня — по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится, они пройдут одновременно с экзаменом по истории

4 июля — пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам

5 июля — пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

Ранее «Башинформ» писал, что по итогам экзаменационной кампании 2023 года в Башкирии 79 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

образование