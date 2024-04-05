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В Красноярске изменят систему школьного питания

Систему школьного питания в Красноярске ждут изменения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Красноярска собрались изменить систему школьного питания. Подробностями поделились в мэрии. Там отметили, что изменения вступят в силу в новом учебном году.

Первое из них — большая часть школ продолжит работать на аутсорсинге, но теперь образовательные учреждения станут прямыми заказчиками продуктов. При этом подрядчиков будут выбирать централизовано через торги. В конкурсной документации появятся требования к сотрудникам пищеблоков. Во-первых, по их количеству. Во-вторых, по их квалификации.

В новом учебном году еще больше школ перейдут на самостоятельную организацию питания. Сейчас в Красноярске 10 таких учреждений, а станет почти в два раза больше — 19.

образование
здоровье