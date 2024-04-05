В Красноярске изменят систему школьного питания

Первое из них — большая часть школ продолжит работать на аутсорсинге, но теперь образовательные учреждения станут прямыми заказчиками продуктов. При этом подрядчиков будут выбирать централизовано через торги. В конкурсной документации появятся требования к сотрудникам пищеблоков. Во-первых, по их количеству. Во-вторых, по их квалификации.