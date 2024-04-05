Раскрыл бутоны самый поздний сорт: на Южном берегу Крыма в разгаре «Парад тюльпанов 2024»

На Южном берегу Крыма проходит традиционная весенняя выставка цветов.
— На «Параде тюльпанов 2024» расцвели все сорта, — сообщила Вера Зыкова, заведующий лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада.
Полторы сотни сортов ждали, как же распустит бутоны самый неторопливый.
Самый поздний сорт выглядит очень необычно и весьма аппетитно.
— Вы видите шарик сливочного мороженого?! Сорт называется «Ice Cream», — отмечает крымский ученый.
«Парад тюльпанов 2024», который стартовал 27 марта, в самом разгаре — все тюльпаны раскрыли бутоны, началось голосование за Генерала.
Главная выставочная клумба, которой свыше 100 тысяч растений, высажена в виде двух золотых рыбок.