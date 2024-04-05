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Раскрыл бутоны самый поздний сорт: на Южном берегу Крыма в разгаре «Парад тюльпанов 2024»

В Крыму расцвели все сорта «Парада тюльпанов 2024».

Источник: Вера Зыкова/Vk

На Южном берегу Крыма проходит традиционная весенняя выставка цветов.

— На «Параде тюльпанов 2024» расцвели все сорта, — сообщила Вера Зыкова, заведующий лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада.

Полторы сотни сортов ждали, как же распустит бутоны самый неторопливый.

Самый поздний сорт выглядит очень необычно и весьма аппетитно.

— Вы видите шарик сливочного мороженого?! Сорт называется «Ice Cream», — отмечает крымский ученый.

«Парад тюльпанов 2024», который стартовал 27 марта, в самом разгаре — все тюльпаны раскрыли бутоны, началось голосование за Генерала.

Главная выставочная клумба, которой свыше 100 тысяч растений, высажена в виде двух золотых рыбок.

флора и фауна