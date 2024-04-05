В Иркутске с 10 по 12 апреля пройдет выставка комнатных растений

Иркутян и гостей областного центра приглашают по адресу: ул. Рабочего Штаба, 19, остановка «Ремесленное училище». Время работы выставки: с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 52−04−14.