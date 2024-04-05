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В Иркутске с 10 по 12 апреля пройдет выставка комнатных растений

Иркутск, НИА-Байкал — В культурно-досуговом центре «Марат» 10, 11 и 12 апреля пройдет выставка комнатных растений.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Ее организуют городской клуб садоводов-опытников имени Томсона совместно с Союзом садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке администрации города.

Опытные цветоводы поделятся секретами выращивания комнатных растений. Посетители смогут получить консультации по интересующим вопросам, сообщает пресс-служба мэрии.

Иркутян и гостей областного центра приглашают по адресу: ул. Рабочего Штаба, 19, остановка «Ремесленное училище». Время работы выставки: с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 52−04−14.

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