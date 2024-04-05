Подготовка к пожароопасному периоду ведется на ВСЖД

На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги стартовала подготовка к пожароопасному сезону. Специалистами магистрали совместно с органами
государственной власти субъектов, органами местного самоуправления и надзорными ведомствами разработан комплекс противопожарных мероприятий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.
Так, в границах магистрали на территории Иркутской области и Республики Бурятия ведется планомерная очистка полосы отвода железной дороги, охранных
зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится
расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.
Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим в муниципальные органы
власти направляются обращения о ликвидации подобных мест.
В состоянии круглосуточной готовности находятся пожарные поезда — специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения: в каждом поезде имеется более 120 тысяч литров воды и пять тонн пенообразователя.
Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В 2023 году личный состав пожарных поездов более 20 раз выезжал на тушение пожаров и участвовал в ликвидации четырех ЧС.