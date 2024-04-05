Подготовка к пожароопасному периоду ведется на ВСЖД

Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В 2023 году личный состав пожарных поездов более 20 раз выезжал на тушение пожаров и участвовал в ликвидации четырех ЧС.

