В Приангарье подвели итоги отборочных туров фестиваля «Байкальская звезда»

«В этом году у “Байкальской звезды” юбилей — 25 лет. Четверть века! Сегодня к фестивалю причастно огромное количество людей — сами ребята, их педагоги, родители, специалисты образования и культуры. За эти годы он стал узнаваем не только в нашем регионе, но и за его пределами. Байкальские звездочки разлетелись по всей стране и сегодня выпускники фестиваля руководят творческими коллективами, побеждают во всероссийских телевизионных конкурсах», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.