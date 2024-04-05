В Приангарье подвели итоги отборочных туров фестиваля «Байкальская звезда»

Отбор проходил с 20 марта по 2 апреля в Иркутске, Зиме, Братске и Усолье-Сибирском. Участниками праздника детства и творчества стал 1331 ребенок из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов из всех муниципальных образований.
«В этом году у “Байкальской звезды” юбилей — 25 лет. Четверть века! Сегодня к фестивалю причастно огромное количество людей — сами ребята, их педагоги, родители, специалисты образования и культуры. За эти годы он стал узнаваем не только в нашем регионе, но и за его пределами. Байкальские звездочки разлетелись по всей стране и сегодня выпускники фестиваля руководят творческими коллективами, побеждают во всероссийских телевизионных конкурсах», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
По итогам отборочных туров в финал прошли более 400 детей. Заключительный тур пройдет в Иркутске на нескольких площадках. На выставке «Мир семьи. Страна детства» с 15 по 17 мая будет выставлено более 100 декоративно-прикладных работ. На гала-концерте 1 июня финалисты представят 36 сольных и хореографических номеров, 22 ребенка прочтут стихотворения, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Представление декоративно-прикладного творчества детей на выставке “Мир семьи. Страна детства” впервые мы опробовали в прошлом году, и успешно. Кроме того, планируем проведение аукциона работ, выполненных лауреатами фестиваля. Вырученные средства направим ребятам — авторам этих работ», — добавил Владимир Родионов.