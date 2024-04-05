Режим ЧС введен из-за паводка в самом пострадавшем районе Самарской области

Максимально вода поднималась 4 апреля, в ночь с 4 на 5 апреля вода начала уходить. По словам главы района Валерия Анцинова, вечером 4 апреля, в селах Августовка и Тамбовка зафиксировано снижение уровня реки Большой Иргиз. Также зафиксировано снижение уровня реки Каралык. В ближайшее время ожидается снижение уровня воды в реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица.