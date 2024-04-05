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Режим ЧС введен из-за паводка в самом пострадавшем районе Самарской области

Из-за резкого потепления из берегов вышла река Большой Иргиз. Несколько сел оказалось затопленными.

Источник: Администрация Большеглушицкого района Самарской области

По сообщению МЧС Самарской области, одним из самых пострадавших районов в регионе стал Большеглушицкий. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтопленными оказалось 316 домов и приусадебных участков. На территории Большой Глушицы введен режим ЧС.

Максимально вода поднималась 4 апреля, в ночь с 4 на 5 апреля вода начала уходить. По словам главы района Валерия Анцинова, вечером 4 апреля, в селах Августовка и Тамбовка зафиксировано снижение уровня реки Большой Иргиз. Также зафиксировано снижение уровня реки Каралык. В ближайшее время ожидается снижение уровня воды в реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица.

С затопленной территории эвакуировано 15 человек, в том числе шестеро детей. Все они находятся в пункте временного размещения.

Также «большая вода» пришла в Волжский и Ставропольский районы.

МЧС