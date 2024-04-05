Пожароопасный сезон официально стартовал в Челябинской области — какие ограничения уже в силе

«Пик пожарной опасности приходится на середину апреля и продолжается до конца мая. Уже сегодня наблюдается сухая и ветренная погода. Кроме того, в этот период начинаются сельхоз работы, люди выезжают на первые пикники на природе. Все это естественно приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим жителей и гостей региона особенно внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу», — сказал врио начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.