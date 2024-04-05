Пожароопасный сезон официально стартовал в Челябинской области — какие ограничения уже в силе

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Алексей Текслер.
Согласно документу, пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части региона устанавливается с 5 апреля, а в горнозаводской зоне — с 15 апреля.
Под последнее определение попадают Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский районы, а также города Верхний Уфалей, Златоуст и Усть-Катав.
«Пик пожарной опасности приходится на середину апреля и продолжается до конца мая. Уже сегодня наблюдается сухая и ветренная погода. Кроме того, в этот период начинаются сельхоз работы, люди выезжают на первые пикники на природе. Все это естественно приводит к возникновению лесных пожаров. Мы просим жителей и гостей региона особенно внимательно отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в лесу», — сказал врио начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.
По всем правилам, посещать леса не запрещается, пока не объявлен ОПР (особый противопожарный режим). Но надо соблюдать ряд правил: например, мангалы ставить далеко от построек, сухой травы и кромки леса, иметь с собой огнетушитель или емкость с водой. Запрещены травяные палы в полях, не допускается разведение костров в любых лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины.
Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена статьей 8.32 КоАП РФ. Она предусматривает штраф для граждан от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — 30−50 тыс., юридических — 100−400 тыс. рублей. В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два раза.