Зима вернётся в Петербург прямо сегодня. В выходные весна с ней поборется

В Петербурге ясное и вполне весеннее утро, но днём снова наступит зима — пойдёт снег. И в ближайшие дни осадки продолжатся, но температура будет постепенно повышаться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе переменная облачность, днем облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5 градусов, днем составит плюс 1−3. На дорогах гололедица.
Большую часть суток регион проведёт под влиянием гребня довольно холодного и преимущественно сухого скандинавского антициклона, а ближе к вечеру скажется приближение тёплого атмосферного фронта. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, 6 апреля, облачная, днем с прояснениями погода. Ночью местами снег, мокрый снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью минус 1 — плюс 1 градус, днем плюс 4−6. Ночью и утром на дорогах гололедица. В воскресенье, 7 апреля, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 0 — плюс 2 градуса, днем плюс 10−12, на побережье Финского залива до плюс 7 градусов.