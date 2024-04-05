Зима вернётся в Петербург прямо сегодня. В выходные весна с ней поборется

Большую часть суток регион проведёт под влиянием гребня довольно холодного и преимущественно сухого скандинавского антициклона, а ближе к вечеру скажется приближение тёплого атмосферного фронта. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».