Ежегодный парад трамваев пройдет в столице и продолжится выставкой ретротранспорта

Традиционный парад трамваев состоится в Москве 6 апреля. Он начнется в 11:00 на Лесной улице. К месту старта торжественного парада колонна ретровагонов поедет от трамвайного депо имени И. В. Русакова. Зрители смогут увидеть ее у станций метро «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», а также возле театра «Уголок дедушки Дурова», на Достоевской улице и на площади Борьбы. Движение исторических трамваев будут обеспечивать около 30 сотрудников метро: водители, их помощники и координаторы.
В 11:15 на площади Тверская Застава откроется выставка исторических вагонов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Трамвай — это история города, которую мы бережно храним. Обычно парады исторического транспорта собирают десятки тысяч москвичей, поэтому ждем большое число людей и на этом празднике. Благодарю также наших партнеров, которые присоединятся к событию», — добавил Максим Ликсутов.
На парковке у Белорусского вокзала представят уникальные ретромашины. Среди них грузовики середины ХХ века и ретроавтобус марки «ЗИЛ» из коллекции Музея транспорта Москвы, легковые автомобили марок «ГАЗ» и «ЗИЛ», а также микроавтобус «Юность» из Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. Кроме того, на выставке можно будет увидеть ретроавтомобили «Москвич», «Жигули», «Волга» на совместной экспозиции Российской автомобильной федерации, автоспортивного общества «Наследие» и автоклуба «Москвич», линейку легендарных машин ГАЗ-21 из автоклуба «Волга М-21» и современные автомобили возрожденного завода «Москвич» — городской кроссовер «Москвич-3» и седан «Москвич-6».
После парада на площади Тверская Застава начнется концерт в честь 125-летия московского трамвая. В нем примут участие артисты проекта «Музыка в метро», Академический хор Московского метрополитена и музыкальная группа «Мираж». Гостей будут ждать бесплатные угощения и множество развлечений.
В связи с проведением парада трамваев в центральной части Москвы временно перекроют движение транспорта. Так, в период с 10:00 до 11:00 в течение пяти минут нельзя будет проехать по участку Лесной улицы от Новолесной улицы до 1-го Лесного переулка.
На это же время в период с 11:00 до 11:30 движение будет закрыто на пересечении улиц Лесной, 1-й Тверской-Ямской и площади Тверская Застава, а также на участке Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы.
С 11:00 до 16:00 перекроют съезд с площади Тверская Застава на улицу Бутырский Вал, а также съезд с Тверского путепровода на площадь Тверская Застава.
С 10:00 до окончания парада и выставки в районе Белорусского вокзала также поменяются маршруты наземного транспорта. Трамваи маршрута № 7 вместо Белорусского вокзала будут курсировать до метро «Новослободская». Взамен пассажиры смогут воспользоваться Кольцевой линией метро.
С 10:40 автобусы № т70, 27, 345 и 384 вместо Белорусского вокзала будут ходить до остановки «МЦД Белорусская» с разворотом под Тверским путепроводом.
Водителям и пассажирам городского транспорта рекомендуют заранее планировать маршрут.