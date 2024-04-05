Ежегодный парад трамваев пройдет в столице и продолжится выставкой ретротранспорта

Традиционный парад трамваев состоится в Москве 6 апреля. Он начнется в 11:00 на Лесной улице. К месту старта торжественного парада колонна ретровагонов поедет от трамвайного депо имени И. В. Русакова. Зрители смогут увидеть ее у станций метро «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», а также возле театра «Уголок дедушки Дурова», на Достоевской улице и на площади Борьбы. Движение исторических трамваев будут обеспечивать около 30 сотрудников метро: водители, их помощники и координаторы.