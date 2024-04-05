В Казани открылся сезон проката электросамокатов и велосипедов

В Казани сегодня начал работу пятый сезон проката электросамокатов и велосипедов. Количество парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет увеличено до двух тысяч, а общая вместимость достигнет двадцати тысяч единиц. Пока электросамокаты доступны только днем из-за потенциальной опасности наледи и проведения дорожных работ. Изначально будет предложено 1,6 тысячи электросамокатов, но их количество увеличится с наступлением теплой погоды.
В столице РТ действуют специальные ограничения для обеспечения безопасности: максимальная скорость на электросамокатах — 20 км/ч, а на некоторых участках — 10−15 км/ч. Также введены зоны, где использование СИМ запрещено, и установлены правила для парковки мобильного транспорта.
Запрещено оставлять мобильный транспорт на остановках, в 5-метровой зоне от павильона ожидания общественного транспорта и в 5-метровой зоне от выходов и входов в подземные и надземные пешеходные переходы.
Ранее мы писали, что в столице Татарстана в 2023 году уменьшилось число парковок для самокатов и велосипедов. В городе осталось 1564 пункта, такие данные следуют из сборника документов и правовых актов исполкома Казани.