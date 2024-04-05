В Казани открылся сезон проката электросамокатов и велосипедов

В Казани сегодня начал работу пятый сезон проката электросамокатов и велосипедов. Количество парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет увеличено до двух тысяч, а общая вместимость достигнет двадцати тысяч единиц. Пока электросамокаты доступны только днем из-за потенциальной опасности наледи и проведения дорожных работ. Изначально будет предложено 1,6 тысячи электросамокатов, но их количество увеличится с наступлением теплой погоды.