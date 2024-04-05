«Уличный спектакль, выставки и экскурсии»: программа празднования юбилея Канта в Калининградской области

В честь юбилея философа в Калининграде организуют многочисленные научно-популярные, просветительские и культурные мероприятия. В праздновании также задействуют региональные учреждения культуры. В первую очередь это будут Кафедральный собор, Историко-художественный музей, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Областная научная библиотека и Музей Мирового океана. С полной программой можно ознакомиться на сайте Культура39.