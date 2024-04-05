«Уличный спектакль, выставки и экскурсии»: программа празднования юбилея Канта в Калининградской области

В 2024 году в Калининградской области масштабно отметят 300 лет со дня рождения Иммануила Канта. Программу празднования опубликовали на странице областного министерства культуры «ВКонтакте».
В честь юбилея философа в Калининграде организуют многочисленные научно-популярные, просветительские и культурные мероприятия. В праздновании также задействуют региональные учреждения культуры. В первую очередь это будут Кафедральный собор, Историко-художественный музей, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Областная научная библиотека и Музей Мирового океана. С полной программой можно ознакомиться на сайте Культура39.
Музей изобразительных искусств.
17 апреля-15 сентября — выставка одной картины «Кант. Калининград — Кёнигсберг»; С 22 апреля — виртуальная выставка «Уважение есть дань, в которой мы не можем отказать заслуге»; С апреля в течение года — экскурсионный маршрут на острове Канта «Тропою Канта».
Историко-художественный музей.
С 16 апреля — выставки «Иммануил Кант. Время и место» и «Разум, мораль, свобода. Иммануил Кант и Лев Толстой. К 300-летию философа»; Апрель — «Единый выставочный день».
Музей Мирового океана.
С 16 апреля — выставка в Королевских воротах «Дерзай мыслить!»; 18 апреля — презентация первого в России издания лекций Иммануила Канта «Физическая география» в главном корпусе учреждения; 20 апреля — лекция в Королевских воротах «Кантовские встречи».
Кафедральный собор.
21 апреля 22:00−00:00 — проект «Ночь. Кант. Звёздное небо» (вход по пригласительным); 22 апреля в 12:00 — открытие мультимедийной экспозиции «Обед у Канта»; 22 апреля в 20:00 — спектакль «Тайные правила Канта»; Апрель — открытие тематической экспозиции в домике Канта в Веселовке.
БФУ имени Канта.
22−25 апреля — международный кантовский конгресс; 15−16 мая — международная конференция «От локального к глобальному: объекты наследия местного значения как точки притяжения туристов и инструмент образования»; 14−21 июля — международная летняя школа «Наследие Канта и будущее философии»; Ноябрь — Международная студенческая олимпиада по философии; 7−8 ноября — международная конференция «Искусственный интеллект в кантианской перспективе».
Калининградский областной драматический театр.
22−24 апреля (дата на согласовании) — уличный спектакль-променад в сквере возле театра или на территории острова Канта.
Музей янтаря.
24 апреля — лекция «Апгрейд янтаря в практической философии. Синтетическое суждение по И. Канту в “Критике чистого разума”. Выход на объектный подход формирования концепции “Блуждающий янтарь” через онтологическую работу генезиса янтаря»; 14−19 марта — выставка «О маленькая муха. К 300-летию Иммануила Канта».
Театр эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске.
17 −19 апреля — Балтийский культурный форум.
Калининградская областная детская библиотека имени Гайдара.
16 апреля в 12:00 — лекторий-дискуссия «Великий философ Иммануил Кант».
Калининградская областная научная библиотека.
Апрель-ноябрь — циклы мероприятий в библиотеках и образовательных учреждениях, посвящённых творческому наследию Канта.
Калининградская областная филармония имени Светланова.
18 июня в 18:00 — театрализированный концерт «Прогулки по старому городу с И. Кантом».
Дом-музей Германа Брахерта.
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