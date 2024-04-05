В связи с низким пассажиропотоком, в Хабаровске отменили несколько дачных маршрутов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края информирует о внесении изменений в сезонные (дачные) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по направлению «г. Хабаровск — Хабаровский муниципальный район», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
По итогам проведенного министерством транспорта и дорожного хозяйства края анализа востребованности, пересмотра маршрутной сети сезонных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по направлению «г. Хабаровск — Хабаровский муниципальный район», в связи с низким пассажиропотоком, отменены следующие межмуниципальные маршруты:
- № 108 «г. Хабаровск — с. Заозерное — с/о Горбатый мост»;
- № 112 «г. Хабаровск — с/о “Дорожник”;
- № 120 “г. Хабаровск (Южный микрорайон) — с/о “Хуторок” — с/о “Ивушка”;
- № 121 “г. Хабаровск (Южный микрорайон) — с/о “Ветеран” — с/о “Восточное”.
Уведомляем, что транспортная доступность садоводческого общества “Горбатый мост” будет обеспечиваться круглогодичным межмуниципальным маршрутом № 108 “г. Хабаровск — с. Заозерное” с идентичной схемой движения сезонного маршрута. Движение автобусов до с/о “Горбатый мост” будет осуществляться в период с 1 мая по 31 октября.
Также обращаем внимание пассажиров, что в связи с отменой маршрута № 112, для сохранения регулярного транспортного автобусного сообщения садоводческого общества «Дорожник» внесены изменения в сезонный межмуниципальный маршрут № 111у. С 2024 года в схему движения данного маршрута включены заезды до с/о «Дорожник» по следующему направлению:
«Автовокзал г. Хабаровска — Степная — Большая — Выборгская — Авиагородок — г-ца Аэропорта — Бетонный завод — 1 км (с. Матвеевка) — Матвеевка (с. Матвеевка) — 8 км — с/о “Дорожник” — сады Смирновские — Кольцо».
Время отправления автобусов по маршруту № 111у от автовокзала г. Хабаровска до с/о «Дорожник» сохранено в соответствии с 2023 годом, рейсы будут осуществляться ежедневно в 08:50 и 16:10 часов.
Пассажиров просят пользоваться актуальной информацией о расписании движения автобусов по пригородным маршрутам.