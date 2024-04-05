В связи с низким пассажиропотоком, в Хабаровске отменили несколько дачных маршрутов

Также обращаем внимание пассажиров, что в связи с отменой маршрута № 112, для сохранения регулярного транспортного автобусного сообщения садоводческого общества «Дорожник» внесены изменения в сезонный межмуниципальный маршрут № 111у. С 2024 года в схему движения данного маршрута включены заезды до с/о «Дорожник» по следующему направлению: