Вован из «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз

Актёр и музыкант Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», во второй раз стал отцом.
О рождении ребёнка мужчина сообщил в социальных сетях. Матерью ребёнка стала блогер Александра Калмыкова. У пары родился сын, которого они назвали Кириллом.
«3240 грамм и 52 сантиметра невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33-ей недельке, но досидел до 37-ой», — поделился радостью актёр.
Напомним, это уже второй ребёнок Владимира. В отношениях с первой супругой у музыканта родилась дочка Ева. Для нынешней спутницы актёра это также не первый опыт родительства. У Александры Калмыковой есть двое детей от предыдущего партнёра.