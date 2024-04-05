Атмосфера весны в одном из центральных парков Ташкента — видео

Жители Страны восходящего солнца говорят, что опадание цветков сакуры напоминает о том, что жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым ее мгновением. Согласно восточной легенде, если в руки человека упадет хоть один лепесток с этого красивого дерева, его ждет богатство.