Атмосфера весны в одном из центральных парков Ташкента — видео

Весенний облик одного из столичных парков и царящая здесь атмосфера улучшают настроение и придают сил. На смену черно-белым зимним пейзажам пришли жизнеутверждающие краски и ароматы цветов.
Красивые виды настраивают на созерцательный лад. Здесь можно полюбоваться цветением самого известного символа Японии — сакуры.
Жители Страны восходящего солнца говорят, что опадание цветков сакуры напоминает о том, что жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым ее мгновением. Согласно восточной легенде, если в руки человека упадет хоть один лепесток с этого красивого дерева, его ждет богатство.
Весеннюю прогулку не испортит изнуряющая жара, поэтому можно отдохнуть телом и душой от суеты мегаполиса, послушать пение птиц, расслабиться и сосредоточиться на собственных мыслях или же, напротив, провести время активно.
Красота и романтика парковых аллей — в видео Sputnik Узбекистан.