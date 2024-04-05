Тепло вернется в Воронежскую область в первые апрельские выходные

Согласно прогнозу синоптиков областного гидрометцентра, уже в выходные столбики термометров вернутся к высоким отметкам. Если в ночь на субботу еще обещают довольно прохладную погоду, где-то даже будет −1 градус, то уже днем воздух прогреется до +15 в области, в Воронеже всего на одни градус меньше. Тучи разойдутся, проглянет солнце, дожди если будут, то небольшие и местами. Воскресная ночь будет теплее предыдущей, от +1 до +6 градусов, ну, а днем существенно разогреется, температурный максимум по региону +20 градусов, в областном центре обещают +18 градусов. Также будет преимущественно сухо.