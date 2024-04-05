Прилавки торговцев-нелегалов снесли тяжёлой техникой в Хабаровске

В Хабаровске прошла очередная ликвидация незаконных торговых точек. Уличные прилавки демонтировали с помощью тяжёлой техники, сообщает комитет городской администрации по управлению Железнодорожным районом.
Рейд по выявлению продавцов, нарушающих закон, состоялся 5 апреля. В поле зрения сотрудников МВД попали деревяные поддоны на тротуаре, которые были заставлены ящиками с плодовоовощной продукцией. Чтобы пресечь стихийную торговлю, представители власти задействовали бульдозер и грузовик.
«Обычно нарушители при нашем появлении быстро сворачивают свою незаконную деятельность и наводят за собой порядок. Однако некоторые даже после административных протоколов оставляют за собой импровизированные “прилавки” — конструкции из старых дверей, коробок и прочего мусора», — отметил главный специалист отдела по землепользованию комитета Алексей Рыбак.
Как напомнили в ведомстве, торговля «с рук» противоречит действующему законодательству. Кроме того, в таких местах товары не соответствует санитарным нормам, а покупателей могут «обвесить» или обмануть насчёт качества продукции.