Прилавки торговцев-нелегалов снесли тяжёлой техникой в Хабаровске

«Обычно нарушители при нашем появлении быстро сворачивают свою незаконную деятельность и наводят за собой порядок. Однако некоторые даже после административных протоколов оставляют за собой импровизированные “прилавки” — конструкции из старых дверей, коробок и прочего мусора», — отметил главный специалист отдела по землепользованию комитета Алексей Рыбак.