Дожди, мокрый снег и ветер несет в Хабаровский край очередной циклон

В предстоящие выходные на погоду в Хабаровском крае и ЕАО будет оказывать влияние западный циклон и его атмосферные фронты. Местами по территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере преимущественно в виде снега, местами сильные, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
Усилится ветер, порывы которого по долинам рек достигнут 15−20 м/с, на охотском побережье 17−22 м/с. Температура будет испытывать колебания. Ночью как в субботу, так и в воскресенье воздух остынет до −2…+3°С, днем 6 апреля потеплеет до 10…15°С, в воскресенье с поступлением холодной воздушной массы в тылу циклона похолодает до 3…10°С.
В Хабаровске завтра днем пройдет небольшой дождь, 7 апреля сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируются усиления ветра, днем субботы его порывы будут достигать 15−20 м/с, в воскресенье в пределах 9−14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 6 апреля опустится до +1…+3°С, послезавтра ночью похолодает до −1…+1°С. Днем первого выходного дня довольно тепло: 11…13°С, а в воскресенье похолодает до +4…+6°С.