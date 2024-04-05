Дожди, мокрый снег и ветер несет в Хабаровский край очередной циклон

Усилится ветер, порывы которого по долинам рек достигнут 15−20 м/с, на охотском побережье 17−22 м/с. Температура будет испытывать колебания. Ночью как в субботу, так и в воскресенье воздух остынет до −2…+3°С, днем 6 апреля потеплеет до 10…15°С, в воскресенье с поступлением холодной воздушной массы в тылу циклона похолодает до 3…10°С.