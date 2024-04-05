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В Волгограде простились с мобилизованным, подорвавшимся на мине в зоне СВО

По воспоминаниям земляков, Василий Бабичев служил в Президентском полку, стоял на посту, во время инаугурации главы государства.

Прощание с 43-летним жителем юга Волгограда прошло накануне в храме Красноармейского кладбища. Василий Бабичев трагически погиб в зоне специальной военной операции на Украине.

По воспоминаниям его земляков, он служил в Президентском полку, стоял на посту, когда проходила инаугурация главы государства. После демобилизации вернулся на родину, судя по информации на странице в VK, окончил Волгоградский аграрный университет.

В 2022 году Василий Бабиче попал под частичную мобилизацию. 23 марта автомобиль, в котором он находился, подорвался на мине. Ранее в Чернышковском районе простились с 21-летним ефрейтором Юрием Ванюком.