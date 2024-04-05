Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи начали кусать челябинцев: статистика

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области начался сезон клещей. Первые двое пострадавших от укусов из Кыштыма и Златоуста обратились к медикам.

Источник: РИА "Новости"

«Ежегодно регистрируется более 15−20 тысяч случаев присасывания клещей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Специалисты рекомендуют вакцинироваться. В этом году в качестве профилактических мер против клещевого энцефалита прививки поставили 16 518 человек, включая 8096 детей.

В ведомстве напомнили также про специальную одежду и обувь, а также средства защиты.

В середине апреля челябинские общественные пространства обработают от клещей. Это касается парков, скверов и других мест отдыха горожан.

здоровье