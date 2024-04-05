Клещи начали кусать челябинцев: статистика

«Ежегодно регистрируется более 15−20 тысяч случаев присасывания клещей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
Специалисты рекомендуют вакцинироваться. В этом году в качестве профилактических мер против клещевого энцефалита прививки поставили 16 518 человек, включая 8096 детей.
В ведомстве напомнили также про специальную одежду и обувь, а также средства защиты.
В середине апреля челябинские общественные пространства обработают от клещей. Это касается парков, скверов и других мест отдыха горожан.