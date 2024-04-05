Хабаровский район отметился рождаемостью мальчиков

Чаще всего мальчиков родители называли Арсениями, Дмитриями, Егорами, Иванами и Юриями. При этом самые редкие имена, по информации пресс-службы Хабаровского района, — Даниэль, Лев, Артур, Доминик и Ян. Девочки по количеству новорождённых совсем немного отстали от мальчиков — 92. Самые популярные имена — Валерия, Виктория, Кира и Мия, но некоторые родители отличились и нарекли дочерей Роянами, Летициями, Илонами, Юлианнами и Алевтинами. Напомним, что в Хабаровском крае в крае в целом в первые месяцы года — январе и феврале зарегистрировано 1976 новорожденных, что выше на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными именами в регионе стали Анна и Александр. Среди редких оказались такие привычные имена как Елена, Тамара, Виктор и Николай. Зарегистрированы и такие имена как Агата, Ладислава, Самая, Арсентий и Лука.