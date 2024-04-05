Хоккеистки красноярского «Енисея» заняли третье место в чемпионате России

Наши спортсменки провели пять матчей. Они обыграли «Родину» из Кирова со счетом 7:1, а также сборную Московской области и Свердловской. Со счетом 11:4 и 6:3 соответственно. А вот с хозяевами турнира не задалось. Оба матча с иркутскими коллективами девушки из «Енисея» проиграли.