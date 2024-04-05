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Хоккеистки красноярского «Енисея» заняли третье место в чемпионате России

Женский хоккейный клуб «Енисей» из Красноярска занял третье место в чемпионате России.

Источник: Крайспорт

Хоккеистки красноярского «Енисея» заняли третьего место в чемпионате России. Об этом сообщили в правительстве региона. Соревнования проходили в Иркутске.

Наши спортсменки провели пять матчей. Они обыграли «Родину» из Кирова со счетом 7:1, а также сборную Московской области и Свердловской. Со счетом 11:4 и 6:3 соответственно. А вот с хозяевами турнира не задалось. Оба матча с иркутскими коллективами девушки из «Енисея» проиграли.

Команде «Сибскана» они уступили со счетом 0:9, а клубу «Сибскана-2» со счетом 2:7.

С турнира «Енисей» уезжает и с индивидуальными наградами. Так, голкипера команды Елизавету Гребеликину признали лучшим вратарем чемпионата.

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