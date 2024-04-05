После жары померзнем: в Новосибирск идёт холодный фронт с Баренцева моря

— Будет небольшой заход холодного воздуха со стороны Баренцева моря, и холодные воздушные массы со стороны Урала будут мешать установлению тепла. Вплоть до третьей декады апреля в Новосибирске и области будет чередоваться волны тепла и холода, — сообщила.