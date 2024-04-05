После жары померзнем: в Новосибирск идёт холодный фронт с Баренцева моря

5 и 6 апреля могут стать самыми тёплыми в Новосибирске. На выходных потеплеет до +13…+16 градусов, а дальше придёт холодный фронт.
— Будет небольшой заход холодного воздуха со стороны Баренцева моря, и холодные воздушные массы со стороны Урала будут мешать установлению тепла. Вплоть до третьей декады апреля в Новосибирске и области будет чередоваться волны тепла и холода, — сообщила.
С 7 апреля вновь ожидается похолодание до +4…+6 градусов днем, в ночь на 8 апреля снова будут заморозки до −4…-6 градусов.