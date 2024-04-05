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После жары померзнем: в Новосибирск идёт холодный фронт с Баренцева моря

В Новосибирск идёт холодный фронт с Баренцева моря.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

5 и 6 апреля могут стать самыми тёплыми в Новосибирске. На выходных потеплеет до +13…+16 градусов, а дальше придёт холодный фронт.

— Будет небольшой заход холодного воздуха со стороны Баренцева моря, и холодные воздушные массы со стороны Урала будут мешать установлению тепла. Вплоть до третьей декады апреля в Новосибирске и области будет чередоваться волны тепла и холода, — сообщила.

С 7 апреля вновь ожидается похолодание до +4…+6 градусов днем, в ночь на 8 апреля снова будут заморозки до −4…-6 градусов.