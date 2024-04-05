Компания Whoosh приступила к выводу электросамокатов на улицы Новосибирска

Кикшеринговая компания Whoosh начала постепенно выводить электросамокаты на улицы Новосибирска. Об этом в пятницу, 5 апреля сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-секретара компании Дениса Балакирева.
По словам последнего, в этом сезоне сервис увеличит число предоставляемых в аренду скутеров на 20%, доведя их общее число до 4300.
Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, такое развитие событий возможно в ночь с воскресенье на понедельник, когда в мегаполисе снова ожидаются отрицательные ночные температуры.
Как сообщается, прошлом сезоне общее число поездок жителей мегаполиса на самокатах компании увеличилось на 83%. Суммарно новосибирцы проехали на элетроскутерах 5,5 млн километров.
При этом большинство поездок совершались от остановок до жилых массивов и торговых центров, а среднее время в пути составило около 12 минут.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что количество электросамокатов в Новосибирске выросло на 75%.