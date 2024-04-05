Компания Whoosh приступила к выводу электросамокатов на улицы Новосибирска

Кикшеринговая компания Whoosh начала постепенно выводить электросамокаты на улицы Новосибирска. Об этом в пятницу, 5 апреля сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-секретара компании Дениса Балакирева.

По словам последнего, в этом сезоне сервис увеличит число предоставляемых в аренду скутеров на 20%, доведя их общее число до 4300.

Выводить скутеры на улицы начали с наступлением комфортной погоды, однако, как отметил Балакирев, в случае ухудшения погодных условий, предоставление услуг кикшеринга поставят на паузу — у пользователей просто не получится арендовать самокат, если после холодной ночи на дорогах появится наледь..