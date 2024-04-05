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Компания Whoosh приступила к выводу электросамокатов на улицы Новосибирска

В этом сезоне сервис по прокату планирует увеличить число скутеров в мегаполисе на 20%

Источник: Сиб.фм

Кикшеринговая компания Whoosh начала постепенно выводить электросамокаты на улицы Новосибирска. Об этом в пятницу, 5 апреля сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-секретара компании Дениса Балакирева.

По словам последнего, в этом сезоне сервис увеличит число предоставляемых в аренду скутеров на 20%, доведя их общее число до 4300.

Выводить скутеры на улицы начали с наступлением комфортной погоды, однако, как отметил Балакирев, в случае ухудшения погодных условий, предоставление услуг кикшеринга поставят на паузу — у пользователей просто не получится арендовать самокат, если после холодной ночи на дорогах появится наледь..

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, такое развитие событий возможно в ночь с воскресенье на понедельник, когда в мегаполисе снова ожидаются отрицательные ночные температуры.

Как сообщается, прошлом сезоне общее число поездок жителей мегаполиса на самокатах компании увеличилось на 83%. Суммарно новосибирцы проехали на элетроскутерах 5,5 млн километров.

При этом большинство поездок совершались от остановок до жилых массивов и торговых центров, а среднее время в пути составило около 12 минут.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что количество электросамокатов в Новосибирске выросло на 75%.