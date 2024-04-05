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9 новокузнечан получили почти 200 млн от незаконной банковской деятельности

Подельники создали 54 фиктивных организаций и открыли 368 банковских счетов.

До пяти лет колонии ждёт девять новокузнечан от 29 до 56 лет, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Доход от нелегального бизнеса превысил 195 млн рублей.

Предварительно установлено, что обвиняемые в составе организованной группы из 10 человек на территории Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и Москвы занимались незаконной банковской деятельностью. Через подставных лиц они создавали фиктивные юридические лица без соответствующей лицензии.

Позиционируя свою работу как оказание услуг инкассационного и кассового сервиса, фигуранты обслуживали различные организации и получали процент от денежного оборота. В результате подельники создали 54 фиктивных организаций, открыли 368 банковских счетов.

Правоохранители провели много обысков в офисах и жилищах обвиняемых, изъяли компьютеры, флэшки, печати и документы. В ходе следствия провели 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. В счёт возмещения ущерба наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.