9 новокузнечан получили почти 200 млн от незаконной банковской деятельности

Правоохранители провели много обысков в офисах и жилищах обвиняемых, изъяли компьютеры, флэшки, печати и документы. В ходе следствия провели 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. В счёт возмещения ущерба наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей.