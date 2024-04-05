Почти 40% жителей края считают свое здоровье хорошим

38,2% считают свое здоровье хорошим, 8,2% — очень хорошим.
Высокой оценкой состояние своего здоровья на момент опроса отметили 53,3% мужчин, 57,7% женщин, такие данные приводит Красноярскстат.
Диспансеризацию женщины проходят чаще, чем мужчины, 58,7% и 56,1% -соответственно.
А вот спортом чаще занимаются мужчины (9,1%), чем женщины (5,5%).
Занятиями физической культурой, спортом, либо двигательной активностью охвачены 90,0% детей в возрасте 3−14 лет, секционные (организованные) занятия посещали 59,9% дошкольников в возрасте 3−6 лет, 89,2% — школьников в возрасте 7−14 лет.
Добавляли соль, соленые приправы или соленый соус в готовую пищу непосредственно перед тем, как ее съесть всегда 12,5% жителей края, часто — 22,5%, иногда — 29,5%.
Употребление фруктов и овощей (не менее 400 гр.) в ежедневный рацион включали 11,9% мужчин и 16,0% женщин.
Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 61,4% мужчин, 86,7% женщин.