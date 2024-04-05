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Почти 40% жителей края считают свое здоровье хорошим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 44,5% населения края в возрасте 15 лет и старше оценили собственное здоровье как удовлетворительное.

Источник: НИА Красноярск

38,2% считают свое здоровье хорошим, 8,2% — очень хорошим.

Высокой оценкой состояние своего здоровья на момент опроса отметили 53,3% мужчин, 57,7% женщин, такие данные приводит Красноярскстат.

Диспансеризацию женщины проходят чаще, чем мужчины, 58,7% и 56,1% -соответственно.

А вот спортом чаще занимаются мужчины (9,1%), чем женщины (5,5%).

Занятиями физической культурой, спортом, либо двигательной активностью охвачены 90,0% детей в возрасте 3−14 лет, секционные (организованные) занятия посещали 59,9% дошкольников в возрасте 3−6 лет, 89,2% — школьников в возрасте 7−14 лет.

О рациональном режиме и суточном рационе питания хорошо осведомлены 20,6% населения, неплохое представление имеют 47,8%, слабое представление — 20,7%.

Добавляли соль, соленые приправы или соленый соус в готовую пищу непосредственно перед тем, как ее съесть всегда 12,5% жителей края, часто — 22,5%, иногда — 29,5%.

Употребление фруктов и овощей (не менее 400 гр.) в ежедневный рацион включали 11,9% мужчин и 16,0% женщин.

Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 61,4% мужчин, 86,7% женщин.

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