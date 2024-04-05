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Ростовский зоопарк вошёл в число лучших в России

Он получил премию «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года».

Источник: Ростовский зоопарк

Зоопарк донской столицы стал лауреатом первой всероссийской премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года». Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Премия учреждена Минстроем России, ассоциацией парков России, всероссийским обществом охраны природы и всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Сама награда представляет из себя статуэтку знаменитой скульптуры «Девушка с веслом».

«Городское зоопространство — настоящая гордость донской столицы. Там регулярно строятся новые современные вольеры для обитателей, пополняется коллекция животных», — отметил градоначальник.

В зоопарке проводят мастер-классы и игры для детей, работает кружок юннатов.

Ранее в одном из донских районов ввели карантин из-за бешеной лисы.

флора и фауна