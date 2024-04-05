Ростовский зоопарк вошёл в число лучших в России

Зоопарк донской столицы стал лауреатом первой всероссийской премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года». Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Премия учреждена Минстроем России, ассоциацией парков России, всероссийским обществом охраны природы и всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Сама награда представляет из себя статуэтку знаменитой скульптуры «Девушка с веслом».
«Городское зоопространство — настоящая гордость донской столицы. Там регулярно строятся новые современные вольеры для обитателей, пополняется коллекция животных», — отметил градоначальник.
В зоопарке проводят мастер-классы и игры для детей, работает кружок юннатов.
Ранее в одном из донских районов ввели карантин из-за бешеной лисы.