Бесплатные автобусы будут ходить по Ново-Садовой с 5:30 до 22:20 в Самаре

Стали известны режим работы и количество остановок бесплатных автобусов, которые пустят по улице Ново-Садовой на время ремонта трамвайных путей. 30 автобусов будут ходить ежедневно примерно с 5:30 до 22:20. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.