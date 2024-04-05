Бесплатные автобусы будут ходить по Ново-Садовой с 5:30 до 22:20 в Самаре

Стали известны режим работы и количество остановок бесплатных автобусов, которые пустят по улице Ново-Садовой на время ремонта трамвайных путей. 30 автобусов будут ходить ежедневно примерно с 5:30 до 22:20. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
МП «ТТУ» ищет перевозчика на маршрут «Завод им. Тарасова — Демократическая». На эти цели готовы направить 108,3 миллиона рублей. Итоги торгов должны подвести 19 апреля. Контракт предусматривает 51 906 рейсов с момента подписания контракта до 31 августа 2024 года.
На маршруте автобусы будут делать остановки на улицах Демократической, Георгия Димитрова, проспекте Кирова, Барбошиной поляне, сквере Солнечная поляна, улицах Аминева и Солнечная, детской больнице. Последней станет завод имени Тарасова, после которой транспорт пойдет на разворот в обратное направление.
Вместимость автобусов составляет 39 человек. Напомним, ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой начнется 28 апреля. Из-за этого ограничат движение трамваев.